Более 40 человек остаются под завалами в Мехико

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум 40 человек остаются под завалами разрушившихся в результате землетрясения зданий в Мехико.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на мэра мексиканской столицы Мигеля Анхеля Мансеру.

В данный момент неизвестно, есть ли среди них живые. «Все наши цифры — очень приблизительные», — подчеркнул мэр.

В настоящее время власти города имеют информацию о 186 погибших, общее число жертв по стране достигло, по последним данным сил гражданской обороны, 325 человек.