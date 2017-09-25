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    Более 40 человек остаются под завалами в Мехико

    В данный момент неизвестно, есть ли среди них живые

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум 40 человек остаются под завалами разрушившихся в результате землетрясения зданий в Мехико.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на мэра мексиканской столицы Мигеля Анхеля Мансеру.

    В данный момент неизвестно, есть ли среди них живые. «Все наши цифры — очень приблизительные», — подчеркнул мэр.

    В настоящее время власти города имеют информацию о 186 погибших, общее число жертв по стране достигло, по последним данным сил гражданской обороны, 325 человек.

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