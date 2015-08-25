​Более 470 тыс. домов в Японии остались без света

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Более 470 тыс. домов остались без электроэнергии на юге Японии в результате мощного тайфуна "Гони", отменено около 200 авиарейсов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате тайфуна пострадали порядка 20 человек.

По данным японского телеканала NHK, наиболее подверженными тайфуну оказались префектура Кагосима — здесь обесточены почти 180 тыс. домов и префектура Ямагути — здесь без света около 80 тыс. домов.

В настоящее время тайфун "Гони", получивший порядковый номер 15 в текущем сезоне, проходит к западу от префектуры Ямагути на юге острова Хонсю.

Скорость ветра достигает 35 метров в секунду, при порывах — до 50 метров в секунду. В ночь на понедельник на острове Исигаки в префектуре Окинава была зафиксирована рекордная скорость ветра — при порывах она доходила до 71 метра в секунду.