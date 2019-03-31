Более 300 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы

Четверо палестинцев погибли и 316 пострадали в субботу в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Samaa News со ссылкой на минздрав анклава.

По информации ведомства, среди жертв стычек - трое арабов в возрасте 17 лет, одному было 20. В числе пострадавших - 24 получили огнестрельные ранения.

Тысячи жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине акции "Марш возвращения". Ровно год назад палестинцы начали это протестное движение с требованием снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора.