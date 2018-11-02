Более 30 палестинцев госпитализированы после столкновений с израильтянами

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Более 30 палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на восточных границах сектора Газа. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, всего пострадали 32 палестинца, семеро из них получили пулевые ранения.

В пятницу демонстранты стали меньше жечь шины и приближаться к границам.

По данным телеканала "Филастин Аль-Яум", в 17.00 в районе города Хан-Юнис все палестинцы покинули место столкновений.

Напомним, в сентябре двое палестинцев, в том числе подросток, погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.