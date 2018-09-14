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    На границе Газы двое палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

    "Погибли двое палестинцев, в том числе 14-летний подросток, еще десятки получили различные ранения", - сказала  В.Яги.

    Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

    Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, убиты 176 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.

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