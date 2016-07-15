​Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса под Одессой

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло на трассе Одесса-Рени, пострадал 21 человек. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции в Одесской области.

"В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового пассажирского автобуса пострадал 21 человек. Одиннадцать из них - госпитализированы. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля Opel, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. Это привело к столкновению автобуса с еще одним автомобилем марки Chevrolet.

По факту происшествия проводится проверка.