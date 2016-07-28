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    Более 20 человек погибли в результате наводнения в Пакистане

    Ожидается продолжение проливных дождей в течение ближайших суток

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли и более 60 пострадали в результате ливневых дождей и наводнений, обрушившихся на провинции Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб на севере Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Директор метеорологического департамента Пакистана Мухаммад Ханиф заявил, что ожидается продолжение проливных дождей в течение ближайших суток. "Сильные осадки могут вызвать наводнения и оползни в таких районах как Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Гилгит-Балтистан и в Кашмире", - сказал он.

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