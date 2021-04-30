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Более 150 млн человек в мире заразились COVID-19

Более 150 млн человек в мире заразились COVID-19 Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом нового типа в пятницу превысило 150 млн.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 10:18
Более 150 млн человек в мире заразились COVID-19

Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом нового типа в пятницу превысило 150 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, в мире сейчас насчитывается 150 530 783 инфицированных, умерли 3 165 978 человек, выздоровели 87 570 816 заболевших.

Наибольшее число заражений выявлено в США - 32 288 904 человека, из них умерли 575 193. На втором месте Индия с 18 762 976 заразившимися, 208 330 из них умерли. Далее следует Бразилия, где заразились 14 590 678 граждан, умерли 401 186.

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Версия на английском языке Over 150M people contract COVID globally

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