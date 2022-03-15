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Более 15 тыс. украинских беженцев с конца февраля прибыли во Францию

Более 15 тыс. украинских беженцев с конца февраля прибыли во Францию Более 15 тыс. украинских беженцев с конца февраля прибыли во Францию.
Другие страны
15 марта 2022 г. 20:43
Более 15 тыс. украинских беженцев с конца февраля прибыли во Францию

Более 15 тыс. украинских беженцев с конца февраля прибыли во Францию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в своем канале в Telegram.

"В настоящий момент более 15 тыс. беженцев с Украины прибыли во Францию, - написал он. - Мы предоставляем им помощь в размещении, а также в решении социальных, административных и санитарных вопросов".

Он добавил, что на французский сайт, созданный для координации усилий по поддержке беженцев, поступило более 33 тыс. заявок с предложениями по размещению или оказанию иной помощи украинским беженцам.

Как отметил французский лидер, в общей сложности около 3 млн человек покинули Украину.

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