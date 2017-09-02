Более 100 тыс. американцев потребовали объявить Джорджа Сороса террористом

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Более 100 тыс. человек подписались под петицией на сайте Белого дома с требованием объявить миллиардера Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные специализированной веб-платформы Белого дома, отметка в 100 тыс. была преодолена накануне. Именно столько необходимо для того, чтобы администрация отреагировала на документ.

"Принимая во внимание, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать [ситуацию] или совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан <...>, федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и всех членов его организаций доморощенными террористами и в рамках закона о конфискации гражданского имущества изъять как личные активы, так и те, что связаны с его структурами", - отмечается в тексте петиции.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и входит в число богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние в 25 млрд. долларов США.