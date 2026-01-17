Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Более 100 человек погибли на юге Африки в результате наводнений

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 15:28
    Более 100 человек погибли на юге Африки в результате наводнений

    В результате мощных наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в Южно-Африканской Республике, Мозамбике и Зимбабве погибли более 100 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В течение нескольких недель на регион обрушивались интенсивные осадки, что привело к разливу рек, масштабным разрушениям инфраструктуры и изоляции целых населённых пунктов. Многие города и деревни оказались затоплены, нарушено транспортное сообщение.

    Метеорологические службы предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий и новых осадках по всему региону, что усиливает риск повторных наводнений.

    Для спасения людей, оказавшихся в ловушке на крышах домов и деревьях, были задействованы армейские вертолеты. Кроме того, проведена эвакуация сотрудников службы безопасности с пограничного пункта с Зимбабве, который оказался полностью затоплен.

    Зимбабве Южная Африка Мозамбик
