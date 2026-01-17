İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 17 yanvar, 2026
    • 15:46
    Afrikada daşqınlar nəticəsində 100-dən çox insan ölüb

    Ardıcıl leysan yağışlarının səbəb olduğu güclü daşqınlar nəticəsində Cənubi Afrika Respublikası, Mozambik və Zimbabvedə 100-dən çox insan ölüb.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Daşqın səbəbindən bu ölkələrdəki bir sıra şəhər və kəndlər su altında qalıb, nəqliyyat əlaqəsi pozulub.

    Bundan əlavə, tamamilə su altında qalmış Zimbabve ilə sərhəd məntəqəsindən təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları təxliyə edilib.

    Более 100 человек погибли на юге Африки в результате наводнений

