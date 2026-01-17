Afrikada daşqınlar nəticəsində 100-dən çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 15:46
Ardıcıl leysan yağışlarının səbəb olduğu güclü daşqınlar nəticəsində Cənubi Afrika Respublikası, Mozambik və Zimbabvedə 100-dən çox insan ölüb.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Daşqın səbəbindən bu ölkələrdəki bir sıra şəhər və kəndlər su altında qalıb, nəqliyyat əlaqəsi pozulub.
Bundan əlavə, tamamilə su altında qalmış Zimbabve ilə sərhəd məntəqəsindən təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları təxliyə edilib.
