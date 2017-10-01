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    Более 10 человек погибли в Сирии в результате ударов ВВС коалиции во главе с США

    Среди жертв в основном женщины и дети

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 мирных жителей погибли в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по жилым домам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье сирийское информационное агентство SANA.

    По его информации, удары пришлись по городу Бу-Кемаль и населенному пункту Букрус Фаукани. Среди жертв в основном женщины и дети.

    По данным агентства, при ударах также не менее 10 мирных жителей получили ранения.

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