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Более 1 тыс. человек умерли в США из-за коронавируса

​Более 1 тыс. человек умерли в США из-за коронавируса

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории США превысило тысячу.

Как передает со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводит в среду вечером университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его информации, к 23:00 по времени Восточного побережья США (07:00 по бакинскому времени) число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1 031. Зарегистрированы 68 572 случая заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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