Боевые корабли ВМС Турции прибыли в Новороссийск

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Отряд боевых кораблей Военно-морских сил Турции прибыл с неофициальным визитом в Новороссийск, передает Report со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя Черноморского флота (ЧФ) Вячеслава Трухачева, под флагом командующего ВМФ Турции адмирала Вейсела Коселе в Россию прибыли фрегат "Барбарос" и корвет "Бююкада".
"Корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда", - сказал В.Трухачев.
Турецкие корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города.
Планируется, что визит продлится до 5 апреля.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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