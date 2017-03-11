Боевики устроили стрельбу в Индии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Боевики-маоисты в индийском штате Чхаттисгарх атаковали патруль Центральной резервной полиции (CRPF).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по меньшей мере 11 сотрудников погибли, двое получили ранения.

По сообщению газеты The Times of India, боевики открыли огонь по полицейским в округе Сукма. Им удалось забрать оружие и радиоаппаратуру силовиков.

На место были высланы дополнительные силы для оказания помощи. "Центр находится на прямой связи с правительством. Ответственные за атаку в Сукме будут преданы правосудию", - цитирует газета министра внутренних дел Раджнатха Сингха.