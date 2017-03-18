Боевики сбили истребитель ВВС Ливии

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Боевики сбили в Бенгази истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как передает Report со ссылкой на France Press, пилот выжил и приземлился после катапультирования в районе Хай ас-Салам, а сам самолет упал в секторе Суг эль-Хут.

Самолет выполнял задание по нанесению ударов по позициям боевиков в прибрежном районе Эс-Сабри, однако боевики выпустили по нему ракету теплового наведения.