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    Боевики сбили истребитель ВВС Ливии

    Самолет выполнял задание по нанесению ударов по позициям боевиков

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Боевики сбили в Бенгази истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

    Как передает Report со ссылкой на France Press, пилот выжил и приземлился после катапультирования в районе Хай ас-Салам, а сам самолет упал в секторе Суг эль-Хут.

    Самолет выполнял задание по нанесению ударов по позициям боевиков в прибрежном районе Эс-Сабри, однако боевики выпустили по нему ракету теплового наведения.

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