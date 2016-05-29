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    Боевики ИГИЛ захватили город Мареа на севере Сирии

    Террористы выбили оттуда формирования так называемой Сирийской свободной армии

    Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ установила контроль над городом Мареа на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета Daily Star.

    Согласно информации, террористы выбили оттуда формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА), которые составляют костяк умеренной вооруженной оппозиции.

    В ходе ожесточенных боев в этом районе в 10 км от турецкой границы обе стороны понесли потери. По сведениям издания, в рядах ССА убиты свыше 60 боевиков, потери ИГИЛ составили 47 наемников. Среди мирных жителей погибло 29 человек, десятки раненых.

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