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    Боевики ИГ вновь применили химическое оружие

    По словам британского военного инструктора, боевики использовали газообразный хлор или горчичный газ

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) возобновили нападения с применением химического оружия на позиции отрядов курдского ополчения (пешмерга) на севере Ирака, в окрестностях города Мосул, сообщает Report со ссылкой на  The Daily Telegraph.

    По словам британского военного инструктора Хэмиша де Бреттон Гордона, боевики использовали газообразный хлор или горчичный газ.

    "Террористы ИГ атаковали с применением химического оружия не менее 10 раз в течение последних шести недель. Очевидно, что боевики имеют химическое оружие на передовых позициях", — заявил инструктор.

    Боевики несколько раз передавали сообщения о том, что будут защищать Мосул любой ценой в случае, если на него начнется наступление, рассказал в свою очередь начальник штаба отряда ополчения Сруд аль-Базани. 

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