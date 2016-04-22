Боевики ИГ вновь применили химическое оружие

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) возобновили нападения с применением химического оружия на позиции отрядов курдского ополчения (пешмерга) на севере Ирака, в окрестностях города Мосул, сообщает Report со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам британского военного инструктора Хэмиша де Бреттон Гордона, боевики использовали газообразный хлор или горчичный газ.

"Террористы ИГ атаковали с применением химического оружия не менее 10 раз в течение последних шести недель. Очевидно, что боевики имеют химическое оружие на передовых позициях", — заявил инструктор.

Боевики несколько раз передавали сообщения о том, что будут защищать Мосул любой ценой в случае, если на него начнется наступление, рассказал в свою очередь начальник штаба отряда ополчения Сруд аль-Базани.