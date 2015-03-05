Боевики ИГ подожгли нефтяные скважины около Тикрита

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) подожгли несколько нефтяных скважин в 35 километрах от иракского города Тикрит, чтобы помешать атакам Военно-воздушных сил страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, очевидцы и военный источник заявили, что черный дым поднимается над месторождением Аджил (Ajil), расположенным к северо-востоку от Тикрита - родного города казненного весной 2003 года президента Ирака Саддама Хусейна.

Боевики ИГ захватили территорию месторождения в июне 2014 года. Прежде в этом районе добывалось ежедневно 25 тысяч баррелей сырой нефти, а также 150 миллионов кубометров газа.

Вооруженные силы центральных властей Ирака в понедельник начали масштабную операцию по освобождению Тикрита от боевиков ИГ. Во вторник утром армия окружила город с трех сторон и под прикрытием артиллерии и авиации начала наступление. С началом атаки, в которой принимают участие около 30 тысяч военных, боевики ИГ начали отступать в северо-восточном направлении.