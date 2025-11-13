Boeing обязали выплатить больше $28 млн за гибель сотрудницы ООН в авиакатастрофе

Присяжные федерального суда Чикаго обязали компанию Boeing выплатить более $28 млн семье сотрудницы ООН по охране окружающей среды Шикхи Гардж, погибшей при крушении самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в 2019 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

С учетом процентов ее семья получит $35,85 млн, пишет агентство.

В иске утверждалось, что самолет 737 MAX был спроектирован с недостатками, и что Boeing не предупредил пассажиров и общественность об опасности, которую он представляет. Со ссылкой на адвокатов семьи сообщается, что вердикт "предусматривает публичную ответственность за противоправное поведение Boeing". Также с их слов, Boeing не будет подавать апелляцию.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом 302 из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), рухнул через несколько минут после взлета. Пятью месяцами ранее борт авиакомпании Lion Air упал в Яванское море рядом с Индонезией. В этих катастрофах погибло 346 человек. Обе катастрофы были вызваны автоматизированной системой управления полетом.

Это первый из десятков судебных исков, поданных после двух авиакатастроф. По данным агентства, компания урегулировала более 90% связанных с крушениями судебных исков, выплатив миллиарды долларов компенсаций.