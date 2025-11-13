İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "Boeing" qəzada həlak olan şəxsin ailəsinə 28 milyon dollardan çox təzminat ödəyəcək

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 08:47
    Boeing qəzada həlak olan şəxsin ailəsinə 28 milyon dollardan çox təzminat ödəyəcək

    Çikaqo Federal Məhkəməsinin andlıları çərşənbə günü "Boeing" şirkətini 2019-cu ildə Efiopiyada "Boeing 737 MAX" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan BMT-nin ətraf mühit üzrə əməkdaşı Şikha Qarcın ailəsinə 28 milyon dollardan çox təzminat ödəməyə məhkum ediblər.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, faizlə birlikdə ailə ümumilikdə 35,85 milyon dollar alacaq.

    İddiada bildirilirdi ki, "737 MAX" təyyarəsi qüsurlu şəkildə layihələndirilib və "Boeing" sərnişinləri və ictimaiyyəti onun yaratdığı təhlükə barədə xəbərdar etməyib.

    Ailənin vəkillərinə istinadən qeyd olunub ki, məhkəmə qərarı "Boeing"in qanunsuz davranışına görə ictimai məsuliyyət daşımasını nəzərdə tutur. Vəkillərin sözlərinə görə, "Boeing" bu qərara qarşı apellyasiya şikayəti verməyəcək.

    "Ethiopian Airlines" şirkətinə məxsus təyyarə Əddis-Əbəbə (Efiopiya) Nayrobiyə (Keniya) uçuş həyata keçirərkən qalxışdan bir neçə dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb. Beş ay əvvəl "Lion Air" şirkətinə məxsus başqa bir təyyarə İndoneziya yaxınlığındakı Yava dənizinə düşmüşdü. Hər iki qəzada ümumilikdə 346 nəfər həyatını itirib. Qəzaların səbəbi avtomatlaşdırılmış uçuş idarəetmə sistemi olub.

    Bu, iki aviaqəzadan sonra açılmış onlarla məhkəmə işindən birincisidir. Agentliyin məlumatına görə, "Boeing" bu qəzalara dair iddiaların 90%-dən çoxunu tənzimləyib və milyardlarla dollar təzminat ödəyib.

    “Boeing” BMT Efiopiya
    Boeing обязали выплатить больше $28 млн за гибель сотрудницы ООН в авиакатастрофе

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2025)

    Maliyyə
    09:00

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə bu gün İslandiya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2025)

    Maliyyə
    08:47

    "Boeing" qəzada həlak olan şəxsin ailəsinə 28 milyon dollardan çox təzminat ödəyəcək

    Digər ölkələr
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    İnfrastruktur
    08:05

    Almaniya Dubayda yeni dronunu təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    07:53

    Tramp ölkə tarixində ən uzun müddətli şatdauna son qoyan qanunu imzalayıb

    Digər ölkələr
    07:40

    Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi

    Region
    07:24
    Foto

    İqlim baxımından həssas ölkələrdə pilot layihələr başladılıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti