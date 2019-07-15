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Boeing 737 MAX не смогут возобновить полёты до 2020 года

Boeing 737 MAX не смогут возобновить полёты до 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX не смогут осуществлять авиаперевозки пассажиров до 2020 года.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли и правительстве.

Возобновить полеты в ближайшее время лайнеры Boeing 737 MAX не смогут потому, что компания не успеет до этого времени устранить неисправности.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что вероятнее всего самолеты вернутся в эксплуатацию в январе будущего года. Ожидается, что это произойдет ровно спустя год после заявлений о замене ПО лайнеров.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в Соединенных Штатах, а после и в ряде других стран после того, как разбились два таких воздушных судна.

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