​Блумберг: трачу все деньги, чтобы избавиться от Трампа

Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер и участник предвыборной гонки 2020 года в США Майкл Блумберг отметил, что тратит все собственные деньги, чтобы избавиться от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

По словам американского предпринимателя, его главная цель состоит в том, чтобы избавиться от Трампа.

"Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом всё", — сказал Блумберг.

Ранее он начал участие в президентской гонке 2020 года от Демократической партии.