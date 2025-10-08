Bloomberg: Трамп планирует сократить финансирование новых энергопроектов на $12 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены энергетических проектов на сумму около 12 миллиардов долларов, включая финансирование водородных проектов, реализуемых при поддержке крупных американских нефтяных компаний.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на список упомянутых проектов, имеющийся в распоряжении издания.

По данным издания, в том числе планируется отменить водородные проекты стоимостью в миллиарды долларов, включая техасский центр, реализуемый при поддержке Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.

Представитель Министерства энергетики США Бен Дитдерих заявил, что никаких решений о прекращении проектов, помимо ранее объявленных, принято не было, и добавил, что в ведомстве "не могут подтвердить наличие такого списка".

Потенциальные сокращения, в случае реализации, станут дополнением к объявленной на прошлой неделе отмене проектов на сумму $7,6 млрд, в число которых также входили проекты по производству водорода.

Кроме того, напоминает издание, в мае были отменены проекты на сумму $3,7 млрд, в том числе проект по прямому улавливанию углерода в атмосфере, реализуемый дочерней компанией Occidental Petroleum Corp.

Тогда в администрации Трампа заявили, что рассматривают отмену проектов на сумму около $15 млрд, выделенные при бывшем президенте Джо Байдене.