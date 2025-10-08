İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Tramp yeni enerji layihələrinin maliyyələşməsini 12 milyard dollar azaltmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 02:41
    KİV: Tramp yeni enerji layihələrinin maliyyələşməsini 12 milyard dollar azaltmağı planlaşdırır

    Tramp administrasiyası ABŞ-nin böyük neft şirkətləri tərəfindən dəstəklənən hidrogen layihələrinin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla, təxminən 12 milyard dollarlıq enerji layihələrini ləğv etməyi düşünür.

    "Report"un məlumatına görə, "Bloomberg" əldə etdiyi layihələrin siyahısını təqdim edib.

    Nəşrin məlumatına görə, o cümlədən "Exxon Mobil Corp" və "Chevron Corp"un dəstəyi ilə həyata keçirilən Texas mərkəzi də daxil olmaqla milyardlarla dollar dəyərində hidrogen layihələrinin ləğvi planlaşdırılır.

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin sözçüsü Ben Ditderix daha əvvəl elan edilənlərdən başqa layihələrin ləğvi ilə bağlı heç bir qərarın verilmədiyini bildirərək, qurumun belə bir siyahının mövcudluğunu təsdiq edə bilməyəcəyini söyləyib.

    Əgər həyata keçirilsə, potensial ixtisarlar, keçən həftə elan edilən, hidrogen istehsalı layihələrini də əhatə edən 7,6 milyard dollarlıq layihənin ləğvinə əlavə olacaq.

    Bundan əlavə, nəşr xatırladır ki, "Occidental Petroleum Corp"un törəmə şirkəti tərəfindən həyata keçirilən atmosfer karbonunun birbaşa tutulması layihəsi də daxil olmaqla, may ayında 3,7 milyard dollar dəyərində layihələr ləğv edilib.

    Həmin vaxt Tramp administrasiyası keçmiş prezident Co Bayden dövründə ayrılan təxminən 15 milyard dollarlıq layihələri ləğvini nəzərdən keçirdiyini bildirmişdi.

    Donald Tramp Enerji layihələri maliyyə
    Bloomberg: Трамп планирует сократить финансирование новых энергопроектов на $12 млрд

    Son xəbərlər

    02:41

    KİV: Tramp yeni enerji layihələrinin maliyyələşməsini 12 milyard dollar azaltmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:09

    Ekvador Prezidentinin korteji atəşə tutulub

    Digər ölkələr
    01:56

    BMT-də Azərbaycanın antiterror təşəbbüsləri təqdim olunub

    Xarici siyasət
    01:35

    Babacan, Bağırbəyli, Bağçalı, Babacan toponimləri - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    01:17

    Günəş plazması buludu Yerə yaxınlaşır

    Ekologiya
    00:53

    ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçiləri Çikaqoya gedib

    Digər ölkələr
    00:26

    Almaniyada zavodda qəza nəticəsində havada zəhərli bulud yaranıb

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Gəncəni üçüncü dəfə bombalamasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:50

    Əraqçi: İsrail müdaxilə etməsəydi, Tehran və Vaşinqton nüvə sazişinə imza atardı

    Region
    Bütün Xəbər Lenti