Bloomberg: Трамп планирует посетить Давос в 2026 году
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 23:56
Президент США Дональд Трамп намерен в 2026 году посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в Швейцарии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, такой шаг указывает на улучшение отношений между США и Швейцарией в свете переговоров двух стран по торговой сделке. Как ожидается, американский лидер прибудет на экономический форум с большой делегацией. В 2025 году Трамп принимал участие в ВЭФ по видеосвязи.
"ВЭФ пригласил глав государств и правительств стран G20 на ежегодную встречу в 2026 году, в том числе и президента Трампа. Точный список подтвержденных участников будет опубликован за неделю до начала встречи", - приводит агентство заявление форума.
