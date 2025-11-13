Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Bloomberg: Трамп планирует посетить Давос в 2026 году

    Другие страны
    13 ноября, 2025
    23:56
    Bloomberg: Трамп планирует посетить Давос в 2026 году

    Президент США Дональд Трамп намерен в 2026 году посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в Швейцарии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По его сведениям, такой шаг указывает на улучшение отношений между США и Швейцарией в свете переговоров двух стран по торговой сделке. Как ожидается, американский лидер прибудет на экономический форум с большой делегацией. В 2025 году Трамп принимал участие в ВЭФ по видеосвязи.

    "ВЭФ пригласил глав государств и правительств стран G20 на ежегодную встречу в 2026 году, в том числе и президента Трампа. Точный список подтвержденных участников будет опубликован за неделю до начала встречи", - приводит агентство заявление форума.

    ВЭФ Швейцария Давос Дональд Трамп
    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

