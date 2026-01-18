Bloomberg: США запросили $1 млрд за место в Совете мира
- 18 января, 2026
- 03:17
Администрация президента США запросила по $1 млрд от каждой из стран, которые хотят получить место в Совете мира.
Как передает Report, об этом пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект устава группы.
Принимать решение о том, кого пригласят в Совет, будет американский лидер Дональд Трамп.
Согласно документу, решение внутри Совета мира будут принимать большинством голосов. Каждая страна-участница может занимать пост не более трех лет и имеет один голос. При этом все решения будет утверждать председатель, которым стал сам Трамп.
"Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят в Совет мира более $1 млрд наличными средствами в течение первого года после вступления устава в силу", - приводит Bloomberg выдержку из проекта устава.
В нем указано, что Совет мира представляет собой международную организацию, стремящуюся "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта".
Критики, как уточняет Bloomberg, опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу ООН.