Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Bloomberg: США запросили $1 млрд за место в Совете мира

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 03:17
    Bloomberg: США запросили $1 млрд за место в Совете мира

    Администрация президента США запросила по $1 млрд от каждой из стран, которые хотят получить место в Совете мира.

    Как передает Report, об этом пишет Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект устава группы.

    Принимать решение о том, кого пригласят в Совет, будет американский лидер Дональд Трамп.

    Согласно документу, решение внутри Совета мира будут принимать большинством голосов. Каждая страна-участница может занимать пост не более трех лет и имеет один голос. При этом все решения будет утверждать председатель, которым стал сам Трамп.

    "Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят в Совет мира более $1 млрд наличными средствами в течение первого года после вступления устава в силу", - приводит Bloomberg выдержку из проекта устава.

    В нем указано, что Совет мира представляет собой международную организацию, стремящуюся "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта".

    Критики, как уточняет Bloomberg, опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу ООН.

    Дональд Трамп "Совет мира" сектор Газа
    "Bloomberg": ABŞ Sülh Şurasına üzvlük üçün 1 milyard dollar tələb edib

    Последние новости

    02:44

    Более 50 человек пострадали в Берлине в стычках перед матчем второй Бундеслиги

    Футбол
    02:08

    Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

    Другие страны
    01:36

    Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации

    Бизнес
    01:22

    Reuters: Послы стран ЕС 18 января проведут экстренное заседание

    Другие страны
    00:50

    В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли три человека

    Другие страны
    00:19

    Еврокомиссия рассчитывает на рост экспорта Mercosur в ЕС на 15% к 2040 году

    Другие страны
    23:46

    Стармер: Решение Трампа о введении пошлин совершенно неправильное

    Другие страны
    23:21

    Иракская армия взяла под контроль базу Айн-эль-Асад после вывода войск США

    Другие страны
    23:19

    В Баку открылась выставка современного искусства "Гейзер"

    Искусство
    Лента новостей