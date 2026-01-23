Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 05:12
    Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долга

    США 22 января завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив около $260 млн долга.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    В мае, пишет издание, Всемирная ассамблея здравоохранения планирует обсудить правовые возможности решения этой проблемы.

    Американский лидер Дональд Трамп 20 января 2025 года подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. Как указывает Bloomberg, Вашингтон полностью прекратил финансирование организации, прекратил участие в связанных с ней рабочих группах и отозвал своих представителей.

    Процесс выхода США из ВОЗ начинался и во время первого президентского срока Трампа. 29 мая 2020 года он заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с организацией, обвинив ее в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Бывший президент США Джо Байден в первый день на посту главы американского государства подписал указ об отмене этого решения.

