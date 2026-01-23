İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Bloomberg": ABŞ ÜST-dən 260 milyon dollarlıq borcu ödəmədən çıxıb

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 05:38
    Bloomberg: ABŞ ÜST-dən 260 milyon dollarlıq borcu ödəmədən çıxıb

    ABŞ yanvarın 22-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından (ÜST) çıxma prosesini başa çatdırıb və təxminən 260 milyon dollarlıq borcu ödəməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Nəşrin yazdığına görə, may ayında Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası bu problemin hüquqi həll imkanlarını müzakirə etməyi planlaşdırır.

    Amerika lideri Donald Tramp 20 yanvar 2025-ci ildə ABŞ-nin ÜST-dən çıxması barədə sərəncam imzalayıb və qərarını digər ölkələrlə müqayisədə qeyri-proporsional dərəcədə yüksək üzvlük haqları ilə əsaslandırıb. "Bloomberg"in məlumatına görə, Vaşinqton təşkilatın maliyyələşdirilməsini tamamilə dayandırıb, onunla bağlı işçi qruplarda iştirakını kəsib və nümayəndələrini geri çağırıb.

    ABŞ-nin ÜST-dən çıxma prosesi Trampın birinci prezidentlik müddətində də başlamışdı. 29 may 2020-ci ildə o, ölkənin təşkilatla münasibətlərini tamamilə dayandırmaq niyyətini açıqlamış və qurumu guya Çinin tam nəzarəti altına düşməkdə ittiham etmişdi. Həmin vaxt ABŞ BMT-yə 6 iyul 2021-ci ildən ÜST-dən çıxacağını bildirmişdi. ABŞ-nin keçmiş prezidenti Co Bayden isə dövlət başçısı kimi fəaliyyətə başladığı ilk gün bu qərarı ləğv edən sərəncam imzalamışdı.

    ÜST ABŞ borc
    Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив организации $260 млн долга

    Son xəbərlər

    05:41

    Uşakov Putin və Uitkoff arasındakı görüşün nəticələri barədə danışıb

    Region
    05:38

    "Bloomberg": ABŞ ÜST-dən 260 milyon dollarlıq borcu ödəmədən çıxıb

    Digər ölkələr
    05:06

    AK rəhbəri Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı Aİ-nin strategiyasını müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    04:39

    Antonio Koşta: Aİ özünü və maraqlarını müdafiə etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    04:24

    ABŞ Konqresi Venesuelada güc tətbiqini yasaqlayan qətnaməni qəbul etməyib

    Digər ölkələr
    04:09

    Kremldə Putinlə Uitkoff arasında keçirilən görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    03:57
    Foto

    Staşa Koşarats: Bosniya və Herseqovina Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Xarici siyasət
    03:35

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    03:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Göyçə" adı niyə Ermənistan cəmiyyətində qıcıq yaradır?

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti