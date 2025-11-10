Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 04:49
Правительство Мексики примет меры по усилению безопасности в штате Мичоакан после протестов в связи с убийством мэра мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлоса Мансо.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, правительство Мексики инвестирует более $3,1 млрд в улучшение безопасности в Мичоакане и направит туда более 10 тыс. военнослужащих.
Напомним, что 1 ноября в Мексике во время празднования Дня мертвых был застрелен мэр второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана - Карлос Мансо.
