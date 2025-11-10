Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра

    Правительство Мексики примет меры по усилению безопасности в штате Мичоакан после протестов в связи с убийством мэра мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлоса Мансо.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    По его информации, правительство Мексики инвестирует более $3,1 млрд в улучшение безопасности в Мичоакане и направит туда более 10 тыс. военнослужащих.

    Напомним, что 1 ноября в Мексике во время празднования Дня мертвых был застрелен мэр второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана - Карлос Мансо.

