Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

Европейские государства участвуют в обсуждении американской инициативы по завершению войны в Украине лишь в усеченном формате.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

Их роль, отмечает издание, сводится к эпизодическому подключению и не предусматривает полного доступа к ключевым положениям и деталям переговоров.

По данным агентства, диалог с европейскими партнерами ведется точечно и только тогда, когда их участие действительно необходимо. В частности, это касается вопросов, связанных с возможными механизмами безопасности, которые требуют согласования одновременно с Вашингтоном.

Таким образом, заключает Bloomberg, европейские столицы остаются скорее наблюдателями процесса, чем полноценными участниками разработки мирного плана.