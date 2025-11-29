Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

    Другие страны
    29 ноября, 2025
    05:05
    Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

    Европейские государства участвуют в обсуждении американской инициативы по завершению войны в Украине лишь в усеченном формате.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    Их роль, отмечает издание, сводится к эпизодическому подключению и не предусматривает полного доступа к ключевым положениям и деталям переговоров.

    По данным агентства, диалог с европейскими партнерами ведется точечно и только тогда, когда их участие действительно необходимо. В частности, это касается вопросов, связанных с возможными механизмами безопасности, которые требуют согласования одновременно с Вашингтоном.

    Таким образом, заключает Bloomberg, европейские столицы остаются скорее наблюдателями процесса, чем полноценными участниками разработки мирного плана.

