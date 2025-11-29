İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Bloomberg": Avropa İttifaqı ABŞ-nin sülh planı üzrə danışıqların bir çox aspektindən xəbərsizdir

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 05:56
    Bloomberg: Avropa İttifaqı ABŞ-nin sülh planı üzrə danışıqların bir çox aspektindən xəbərsizdir

    Avropa dövlətləri Ukraynada müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı ABŞ təşəbbüsünün müzakirəsində yalnız məhdud formatda iştirak edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

    Nəşrin qeyd etdiyinə görə, onların rolu epizodik qoşulma ilə məhdudlaşır və danışıqların əsas müddəalarına və detallara tam çıxışı nəzərdə tutmur.

    Agentliyin məlumatına əsasən, Avropa tərəfdaşları ilə dialoq yalnız zəruri hallarda və konkret məsələlər üzrə aparılır. Bu, xüsusilə Vaşinqtonla eyni vaxtda razılaşdırılmalı olan mümkün təhlükəsizlik mexanizmlərinə aiddir.

    "Bloomberg"in dəyərləndirməsinə görə, Avropa sülh planının hazırlanmasında tamhüquqlu iştirakçıdan çox, prosesin müşahidəçisi kimi qalır.

    Avropa İttifaqı Sülh planı xəbərsiz ABŞ
    Bloomberg: ЕС не знает о многих аспектах переговоров по мирному плану США

