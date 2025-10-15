Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

Многие страны ЕС готовы приветствовать участие Турции оборонно-промышленной программе SAFE (Security and Defence Industry Programme), учитывая ее достижения в области современных разработок вооружений, которые продемонстрировали себя наилучшим образом, в том числе, и в Украине. Однако вопрос затягивается из-за позиции в первую очередь Греции.

Как сообщает европейское бюро Report, сами греческие СМИ подтверждают это публикациями о давлении, оказываемом со стороны ряда стран ЕС, с целью побудить страну отказаться от своего права вето по этому вопросу.

Согласно публикациям в греческих медиа, министр иностранных дел Германии обсуждал вопрос во время недавнего визита в Грецию со своим греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом.

Разблокирование участия Турции в SAFE был предметом встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса на полях саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Копенгагене с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и генсеком НАТО Марком Рютте.

Европейская комиссия подтвердила, что заявки от Турции и Южной Кореи на присоединение к SAFE, полученные в сентябре, все еще рассматриваются и решения по ним нет. При этом конкретных причин такого затягивания вопроса представитель ЕС Тома Рейнер называть не стал.

По его словам, заявления Анкары и Сеула "внимательно анализируются", а любые шаги будут возможны только после формальной рекомендации ЕК и одобрения Совета ЕС.

Он подчеркнул, что в регламенте программы предусмотрены механизмы защиты интересов стран-членов, чтобы участие третьих стран не шло вразрез с их безопасностью и политикой ЕС, что, собственно, повторял уже не раз.

Пока процесс затягивается, конечный срок заявок – 30 ноября, стремительно приближается. Но Греция настаивает на своих сомнениях в целесообразности участия Турции, аргументируя это не только сложными отношениями с Анкарой, но и ее близостью с Москвой.

Программа SAFE направлена на укрепление оборонной промышленности и совместные разработки в сфере безопасности, а также на повышение устойчивости Европы к внешним рискам.

Между тем, среди членов ЕС только Кипр и Франция разделяют возражения Греции. Другие могут говорить, что с пониманием относятся к ее позиции, но видят в участии Турции больше пользы, в том числе, и учитывая российский фактор.

Практически все страны ЕС поддерживают сотрудничество с Турцией, поскольку считают государство со второй по величине армией в НАТО и процветающей оборонной промышленностью полезным партнером для Европы. Даже скандинавские страны, хотя Финляндии и Швеции не так давно пришлось столкнуться с ее несогласием в вопросе их вступление в НАТО.

Вероятно, к концу месяца, когда пройдет Совет глав государств и правительств ЕС, ситуация станет более понятной.