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    Блок Нетаньяху получает 54 места по предварительным итогам выборов в Израиле

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 15:11
    Блок Нетаньяху получает 54 места по предварительным итогам выборов в Израиле

    Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получает 54 места в парламенте нового созыва, а блок во главе с Гади Айзенкотом от партии "Яшар" - 49 мест.

    Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом свидетельствуют результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией после подсчета 84,5% бюллетеней.

    Арабские партии - "Объединенный список" и "РААМ" - в совокупности получают 17 мест.

    В настоящее время три партии не преодолевают избирательный барьер в Кнессет, который составляет 3,25%: "Резервисты" набирают 2,7%, "Народ Израиля" - 1,6%, "Харедимская общественность" - 0,2%.

    Кнессет Израиля состоит из 120 депутатов.

    Netanyahu bloku parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə 54 yer əldə edir
    44 filmi
    44 filmi

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