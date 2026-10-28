Блок Нетаньяху получает 54 места по предварительным итогам выборов в Израиле

Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получает 54 места в парламенте нового созыва, а блок во главе с Гади Айзенкотом от партии "Яшар" - 49 мест.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом свидетельствуют результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией после подсчета 84,5% бюллетеней.

Арабские партии - "Объединенный список" и "РААМ" - в совокупности получают 17 мест.

В настоящее время три партии не преодолевают избирательный барьер в Кнессет, который составляет 3,25%: "Резервисты" набирают 2,7%, "Народ Израиля" - 1,6%, "Харедимская общественность" - 0,2%.

Кнессет Израиля состоит из 120 депутатов.