Netanyahu bloku parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə 54 yer əldə edir
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 15:18
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İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun bloku yeni çağırış parlamentində 54 yer əldə edir, "Yaşar" partiyasından Qadi Ayzenkotun başçılıq etdiyi blok isə 49 yer qazanır.
"Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bülletenlərin 84,5%-nin sayılmasından sonra dərc etdiyi nəticələr göstərir.
Ərəb partiyaları - "Birləşmiş Siyahı" və "RAAM" - ümumilikdə 17 yer əldə edir.
Hazırda üç partiya Knessetə seçki həddi olan 3,25%-i keçə bilmir: "Ehtiyatçılar" 2,7%, "İsrail Xalqı" - 1,6%, "Haredi ictimaiyyəti" - 0,2% səs toplayır.
İsrail Knesseti 120 deputatdan ibarətdir.
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