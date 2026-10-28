İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Netanyahu bloku parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə 54 yer əldə edir

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:18
    Netanyahu bloku parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə 54 yer əldə edir

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun bloku yeni çağırış parlamentində 54 yer əldə edir, "Yaşar" partiyasından Qadi Ayzenkotun başçılıq etdiyi blok isə 49 yer qazanır.

    "Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bülletenlərin 84,5%-nin sayılmasından sonra dərc etdiyi nəticələr göstərir.

    Ərəb partiyaları - "Birləşmiş Siyahı" və "RAAM" - ümumilikdə 17 yer əldə edir.

    Hazırda üç partiya Knessetə seçki həddi olan 3,25%-i keçə bilmir: "Ehtiyatçılar" 2,7%, "İsrail Xalqı" - 1,6%, "Haredi ictimaiyyəti" - 0,2% səs toplayır.

    İsrail Knesseti 120 deputatdan ibarətdir.

    Benyamin Netanyahu İsrail Knesseti
    Блок Нетаньяху получает 54 места по предварительным итогам выборов в Израиле
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto
    Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulub
    Media
    16:05
    AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradır
    Maliyyə
    16:00
    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur
    İncəsənət
    16:00
    İranın səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır
    Xarici siyasət
    15:59
    Foto
    Video
    "AzerGold" UIMF 2026 beynəlxalq forumunda təmsil olunub
    Sənaye
    15:58
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 23 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    15:56
    Foto
    Dövlət Turizm Agentliyi IX Dünya İnvestisiya Forumunda təmsil olunub
    Turizm
    15:55
    Oman korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    15:53
    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin daha 3 matçı baş tutub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti