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 Блинкен встретился с главами МИД Греции и Йемена

 Блинкен встретился с главами МИД Греции и Йемена Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Госдепартаменте с министрами иностранных дел Греции и Йемена Никосом Дендиасом и Ахмедом Авадом бен Мубараком.
Другие страны
18 мая 2022 г. 03:55
 Блинкен встретился с главами МИД Греции и Йемена

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился во вторник в Госдепартаменте с министрами иностранных дел Греции и Йемена Никосом Дендиасом и Ахмедом Авадом бен Мубараком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных письменных заявлениях руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Блинкен и Дендиас "обсудили события в Восточном Средиземноморье, включая важность совместной работы по укреплению мира и стабильности". "Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают важнейшую роль Греции в укреплении энергетической безопасности и содействии сотрудничеству, в том числе через механизм "три плюс один" с Республикой Кипр, Израилем и Соединенными Штатами", - отметил Прайс.

В беседе с главой МИД Йемена шеф американской дипломатии "подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке прекращения конфликта в Йемене и стабильного, безопасного и процветающего будущего для йеменцев". "Госсекретарь Блинкен обсудил американскую поддержку в обеспечении и развитии перемирия, заключенного под эгидой ООН, с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и запуска инклюзивного политического процесса, который предоставит йеменцам возможность самим определять свое будущее. Госсекретарь особо отметил важность обеспечения свободы передвижения людей и товаров через спорные районы, такие как город Таиз, третий по величине город Йемена, где сотни тысяч йеменцев страдают в похожих на осаду условиях и несут на себе тяжелое бремя гуманитарного кризиса", - заключил Прайс.

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