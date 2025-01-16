Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что реализация сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве начнется 19 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что реализация сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве начнется 19 января.

Как передает Report, об этом он заявил на просьбу прокомментировать вопрос о том, не будут ли сорваны эти договоренности в результате последних ударов Израиля по Газе.

"По поводу соглашения о прекращении огня. Я уверен, и я ожидаю, что реализация сделки начнется, как мы ранее сказали, в воскресенье, - заявил Блинкен.

Отметим, что 16 января ВВС Израиля нанесли удары по 50 военным целям радикальных палестинских организаций ХАМАС и "Исламский джихад" по всей территории сектора Газа.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил 15 января, что в результате посреднических усилий Дохи, Вашингтона и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение вступит в силу 19 января. На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в Израиле.