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Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января

Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что реализация сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве начнется 19 января.
Другие страны
16 января 2025 г. 22:39
Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что реализация сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве начнется 19 января.

Как передает Report, об этом он заявил на просьбу прокомментировать вопрос о том, не будут ли сорваны эти договоренности в результате последних ударов Израиля по Газе.

"По поводу соглашения о прекращении огня. Я уверен, и я ожидаю, что реализация сделки начнется, как мы ранее сказали, в воскресенье, - заявил Блинкен.

Отметим, что 16 января ВВС Израиля нанесли удары по 50 военным целям радикальных палестинских организаций ХАМАС и "Исламский джихад" по всей территории сектора Газа.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил 15 января, что в результате посреднических усилий Дохи, Вашингтона и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение вступит в силу 19 января. На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в Израиле.

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