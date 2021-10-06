Блинкен: РФ и США заинтересованы в восстановлении ядерной сделки с Ираном

И Москва, и Вашингтон заинтересованы в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

И Москва, и Вашингтон заинтересованы в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Париже после министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), комментируя содержание своего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается звонка, то мы были сосредоточены на СВПД. Полагаю, и США, и РФ разделяют заинтересованность во взаимном возврате [Вашингтона и Тегерана] к соблюдению СВПД", - сказал глава американской дипломатии.

Он при этом назвал РФ "важным участником этих усилий". "Мы говорили о том, как обстоят дела. Мы говорили о приверженности США возвращению к соблюдению [своих обязательств в рамках СВПД], но также о необходимости того, чтобы Иран был готов к тому же. У нас была возможность обменяться взглядами относительно того, на каком этапе мы находимся и в каком направлении надеемся двигаться", - продолжил госсекретарь.

"И я обратил внимание министра Лаврова на то, что взлетно-посадочная полоса (для восстановления СВПД - прим. ТАСС) становится все короче и короче. Учитывая то, что Иран делает со своей ядерной программой, которая несовместима с обязательствами по СВПД и ограничениями, налагаемыми СВПД, мы приближаемся к точке, где простое возвращение к соблюдению СВПД не приведет к возврату преимуществ от этого соглашения", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщил МИД РФ, телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся ранее в среду по инициативе американской стороны.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.