Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили ситуацию в Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Госдепартамент США.

"Блинкен и Трасс обсудили войну России против Украины. В частности, выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и гуманитарной помощь. Политики также обсудили экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Трасс договорились поддерживать трансатлантическое единство и продолжать коллективную борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, недавно Блинкен провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.