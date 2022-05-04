О нас
Аудио новости

Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине

Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили ситуацию в Украине.
Другие страны
4 мая 2022 г. 10:04
Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Госдепартамент США.

"Блинкен и Трасс обсудили войну России против Украины. В частности, выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и гуманитарной помощь. Политики также обсудили экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Трасс договорились поддерживать трансатлантическое единство и продолжать коллективную борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, недавно Блинкен провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Нигерия и Марокко построят самый длинный в мире подводный газопровод
Нигерия и Марокко построят самый длинный в мире подводный газопровод
4 мая 2022 г. 09:21
ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию
ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию
4 мая 2022 г. 08:10
Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России
4 мая 2022 г. 07:24
Немецкие истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем
Немецкие истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем
4 мая 2022 г. 07:08
Британия предоставит Украине бронемашины для эвакуации гражданского населения
Британия предоставит Украине бронемашины для эвакуации гражданского населения
4 мая 2022 г. 06:18
Литва создаст воздушный коридор до границы с Россией
Литва создаст воздушный коридор до границы с Россией
4 мая 2022 г. 04:46
Байден: Надо осложнить доступ России к рынкам полупроводников
Байден: Надо осложнить доступ России к рынкам полупроводников
4 мая 2022 г. 03:51
Генерал США: Вероятность столкновения между великими державами растет
Генерал США: Вероятность столкновения между великими державами растет
4 мая 2022 г. 02:48
Канцлер ФРГ: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну нет
Канцлер ФРГ: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну нет
3 мая 2022 г. 23:34
Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем
Глава ЦРУ Бернс тайно посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем
3 мая 2022 г. 22:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi