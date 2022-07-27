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Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым

Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Другие страны
27 июля 2022 г. 23:09
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление руководитель американского внешнеполитического ведомства сделал в среду.

"Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел Лавровым впервые с начала войны", - сказал он. Блинкен отметил, что хотел бы "затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес для нас, - освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер". Госсекретарь отметил, что "им нужно позволить вернуться домой".

"Мы несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения. Наши правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения. В этом разговоре я лично продолжу обсуждение этого вопроса, надеюсь, это приблизит нас к решению", - сказал Блинкен.

"Я также затрону вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе", - отметил госсекретарь. "Эта договоренность является позитивным шагом вперед. Вместе с тем, есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением", - добавил Блинкен.

Госсекретарь США заверил, что планируемый разговор не будет "переговорами об Украине". "Любые решения о переговорах относительно Украины должны принимать ее правительство и народ. Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины", - сказал он.

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