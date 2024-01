Блинкен: Мы приветствуем подписание президентом Турции ратификационного протокола для Швеции

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО.

Как передает Report , об этом Блинкен написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационного протокола для Швеции.

Мы с нетерпением ждем получения документов в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го союзника НАТО. Швеция и Альянс сильнее вместе", - сказал Блинкен.

Напомним, что 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.