Блинкен: Мы приветствуем подписание президентом Турции ратификационного протокола для Швеции

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО.
Как передает Report, об этом Блинкен написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационного протокола для Швеции.
Мы с нетерпением ждем получения документов в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го союзника НАТО. Швеция и Альянс сильнее вместе", - сказал Блинкен.
Напомним, что 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.
We welcome Turkish President Erdogan’s signature of the Articles of Ratification for Sweden’s @NATO membership. We look forward to receiving the instruments in Washington and welcoming Sweden as NATO’s 32nd Ally. Sweden and the Alliance are stronger together.