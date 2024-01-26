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Блинкен: Мы приветствуем подписание президентом Турции ратификационного протокола для Швеции

Блинкен: Мы приветствуем подписание президентом Турции ратификационного протокола для Швеции Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО.
Другие страны
26 января 2024 г. 05:57
Блинкен: Мы приветствуем подписание президентом Турции ратификационного протокола для Швеции

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационного протокола для Швеции.

Мы с нетерпением ждем получения документов в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го союзника НАТО. Швеция и Альянс сильнее вместе", - сказал Блинкен.

Напомним, что 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Ərdoğanın İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləməsini alqışlayıb

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