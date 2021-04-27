О нас
Report Georgia
Аудио новости

Блинкен может посетить Украину в мае

Блинкен может посетить Украину в мае Президент США Джо Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Энтони Блинкена.
Другие страны
27 апреля 2021 г. 06:06
Блинкен может посетить Украину в мае

Президент США Джо Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.

По информации телеканала, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата на Украину за несколько недель до этого саммита будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит ее в качестве союзника", - отмечает CNN.

В свою очередь, Госдепартамент США не стал комментировать информацию о том, что президент Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Э.Блинкена.

"На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить", - отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данные о поездке главы американской дипломатии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ prezidenti dövlət katibini Ukraynaya göndərir

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi