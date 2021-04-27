Блинкен может посетить Украину в мае

Президент США Джо Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

Президент США Джо Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Энтони Блинкена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины, близкий к согласованию предстоящего визита главы американской дипломатии.

По информации телеканала, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.

"Тот факт, что администрация Байдена отправит своего главного дипломата на Украину за несколько недель до этого саммита будет явным сигналом, что Вашингтон продолжает поддерживать эту страну и ценит ее в качестве союзника", - отмечает CNN.

В свою очередь, Госдепартамент США не стал комментировать информацию о том, что президент Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Э.Блинкена.

"На данный момент у нас нет поездок, о которых мы могли бы объявить", - отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данные о поездке главы американской дипломатии.