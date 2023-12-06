Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИД КНР Ван И.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Стороны обсудили дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

"Блинкен сегодня поговорил с Ван И. Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток, а также дипломатических усилиях Соединенных Штатов в регионе... Госсекретарь подтвердил необходимость в работе над предотвращением распространения конфликта", - сказано в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море представляют собой угрозу морской безопасности и международному праву, которое все страны обязаны соблюдать.

В понедельник Центральное командование ВС США сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, а американский эсминец отреагировал на их сообщения о тревоге и сбил три беспилотника.