Блинкен: Душераздирающие кадры из Турции и Сирии

Душераздирающие кадры из Турции и Сирии.

Душераздирающие кадры из Турции и Сирии.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты уже реагируют и будут продолжать искать способы помочь пострадавшим от землетрясения с помощью поисково-спасательных работ и оказания помощи. Мне интересно видеть американцев на местах и ​​помогать самым нуждающимся", - отметил дипломат.

В другом твите госсекретарь сообщил, что вертолеты США летают, чтобы поддержать усилия Турции по оказанию помощи в труднодоступных районах: "Наша более широкая группа реагирования на местах будет поддерживать усилия как в Турции, так и через границу на северо-западе Сирии".

В завершение глава внешнеполитического ведомства пожелал народам Турции и Сирии оставаться сильными.