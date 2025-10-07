Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Биньямин Нетаньяху: Война в Газе приближается к концу

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 10:04
    Биньямин Нетаньяху: Война в Газе приближается к концу

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что война в секторе Газа приближается к концу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Он также добавил, что осталось выполнить некоторые задачи для достижение мира.

    По словам Нетаньяху, "Хезболла" и хуситы также понесли тяжелые удары, а Израиль, "защищает Америку от Ирана".

    Тем временем в египетском Шарм-эль-Шейхе завершился первый раунд переговоров между посредниками и представителями ХАМАС.

    Египетские СМИ сообщают, что встречи продолжатся во вторник и проходят в соответствии с планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, что переговоры проходят на фоне второй годовщины атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 1 219 человек. Тогда же боевики похитили 251 человека, из которых, по данным израильской армии, 47 до сих пор остаются в Газе, включая 25 погибших заложников.

    В ответ Израиль начал масштабную военную кампанию против ХАМАС на суше, в воздухе и на море. За два года боевых действий, по данным органов здравоохранения Газы, погибло более 67 тысяч палестинцев, а инфраструктура сектора понесла огромные разрушения.

    Переговоры в Египте рассматриваются как одна из последних попыток достичь прекращения огня и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

    Лента новостей