İsrail Baş naziri: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 10:12
Qəzza zolağında müharibə sona yaxınlaşır.
"Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bu gün deyib.
O əlavə edib ki, sülhə nail olmaq üçün bəzi tapşırıqlar yerinə yetirilməlidir.
B.Netanyahunun sözlərinə görə, "Hizbullah" və husilər də ağır zərbələr alıb, İsrail isə ABŞ-ni İrandan qoruyur.
Bu arada Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində vasitəçilər və HƏMAS nümayəndələri arasında danışıqların birinci raundu başa çatıb.
Misir mediası danışıqların çərşənbə axşamı davam edəcəyini və ABŞ Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi plana uyğun olaraq keçirildiyini bildirir.
