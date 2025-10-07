İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İsrail Baş naziri: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:12
    İsrail Baş naziri: Qəzzada müharibə sona yaxınlaşır

    Qəzza zolağında müharibə sona yaxınlaşır.

    "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bu gün deyib.

    O əlavə edib ki, sülhə nail olmaq üçün bəzi tapşırıqlar yerinə yetirilməlidir.

    B.Netanyahunun sözlərinə görə, "Hizbullah" və husilər də ağır zərbələr alıb, İsrail isə ABŞ-ni İrandan qoruyur.

    Bu arada Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində vasitəçilər və HƏMAS nümayəndələri arasında danışıqların birinci raundu başa çatıb.

    Misir mediası danışıqların çərşənbə axşamı davam edəcəyini və ABŞ Prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi plana uyğun olaraq keçirildiyini bildirir.

    İsrail Qəzza HƏMAS
    Биньямин Нетаньяху: Война в Газе приближается к концу

    Son xəbərlər

    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:26

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıb

    Digər ölkələr
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:20

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    10:18

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"

    Komanda
    10:17

    ADY sərnişindaşımanı 20 %-ə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti