Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством Сулеймани

Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию

3 января, 2020 13:18

© POOL / REUTERS https://report.az/storage/news/6a8169b89c948dc2d0a866802738d382/d815c360-4b3e-4850-9031-ca6e3f3fad2b_292.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на Reuters.