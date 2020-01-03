 Наверх

Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством Сулеймани

Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию
© POOL / REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!