Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством СулейманиБиньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию
https://report.az/storage/news/6a8169b89c948dc2d0a866802738d382/d815c360-4b3e-4850-9031-ca6e3f3fad2b_292.jpg© POOL / REUTERS
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости