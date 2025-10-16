Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Bild: В ЕС готовят предложение о запрете сигарет

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 08:14
    Совет Европейского союза готовит предложение о запрете электронных сигарет и табачных изделий с фильтром по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Как передает Report, это следует из документов, имеющихся в распоряжении газеты Bild.

    Совет ЕС поддержит установки ВОЗ по "снижению привлекательности сигарет". Брюссель предложит "запрет на производство, импорт, дистрибуцию сигарет с фильтром". Запрет на электронные сигареты станет "дополнительным вариантом регулирования".

    Отмечается, что предложенные меры приведут к серьезным последствиям для рынка табака и соответствующих регуляций в Евросоюзе. В одной лишь Германии, указывает Bild, порядка 95% сигарет имеют фильтры. Таким образом, возможные новые меры ЕС "равносильны фактическому запрету на сигареты".

