    ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhD

    Наука и образование
    • 12 февраля, 2026
    • 12:41
    ГЭЦ объявил дату экзамена по иностранным языкам для соискателей PhD

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 15 февраля проведет экзамен по иностранным языкам для соискателей степени доктора философии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен состоится в Баку и Нахчыване. В нем примут участие 258 человек - докторанты, диссертанты и адъюнкты, обучающиеся или завершившие обучение.

    Экзамен начнется в 11:00, допуск в здание завершится в 10:45. Участники обязаны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен. Опоздавшие к участию не допускаются.

    Продолжительность экзамена составит 3 часа: первые 1 час 30 минут отведены на выполнение тестовых заданий, оставшиеся 1 час 30 минут - на письменные задания (эссе и письменное описание визуальной информации).

    Экзамены будут проводиться в электронном формате с использованием компьютеров. Экзамен по азербайджанскому языку для соискателей степени доктора философии пройдет в традиционном формате - на бумажных носителях.

    DİM doktorantura, dissertantura və adyunkturada təhsil alan 258 şəxs üçün imtahan keçirəcək
